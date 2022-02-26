الصحة الأوكرانية تعلن مقتل 198 مدنيا

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية عن مقتل198 مدنيا من بينهم 3 أطفال، وإصابة أكثر من 1000 شخص آخر منذ بدء الغزو الروسي للبلاد قبل ثلاثة أيام.

و كذلك، قتل عشرات الجنود الروس فيما لم تعلن روسيا أي حصيلة، حيث صرحت كييف أنها ألحقت خسائر فادحة بالجيش الروسي.

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