ليبيا نيوز

الصحة الأوكرانية تعلن مقتل 198 مدنيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية عن مقتل198 مدنيا من بينهم 3 أطفال، وإصابة أكثر من 1000 شخص آخر منذ بدء الغزو الروسي للبلاد قبل ثلاثة أيام.

و كذلك، قتل عشرات الجنود الروس فيما لم تعلن روسيا أي حصيلة، حيث صرحت كييف أنها ألحقت خسائر فادحة بالجيش الروسي.

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قناة ليبيا

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