وليامز تُطالب كافة الأطراف الليبية بالامتناع عن استخدام العنف ووضع حد لخطاب الكراهية والتحريض

تونس 26 فبراير 2022 (وال)- طالبت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، جميع الأطراف بالامتناع عن استخدام العنف، والتهديد بالعنف، ووضع حد لخطاب الكراهية والتحريض.

جاء ذلك خلال لقائها اليوم السبت؛ مجموعة من المشاركين في لقاء صناع السلام – ليبيا الذي عقد بتونس وفقا لما نشرته ” وليامز ” عبر حسابها بموقع تويتر .

وثمّنت وليامز نتائج اجتماع مجموعة من صانعي السلام في الاتحاد الأوروبي التي جرت في تونس، والتي شهدت تقديم الخيارات لمعالجة الأزمة السياسية الجارية في ليبيا، والدعوة لإعادة العملية الانتخابية على أساس ثابت وشامل وشفاف وتوافقي.

وقالت وليامز إنها ناقشت مع المجموعة الحاجة إلى مضاعفة الجهود لتعزيز المصالحة الوطنية، مشددة على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض. (وال)

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