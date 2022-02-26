بولندا تستقبل 100 ألف أوكراني منذ بدء الهجوم الروسي

في إطار استمرار الهجوم الروسي على أوكرانيا، أكد نائب وزير الداخلية البولندي باول سفيرناكر عبور 100 ألف أوكراني للحدود البولندية منذ بدء الهجوم الذي ما زال متواصلاً منذ 3 أيام والأحداث تتسارع بشكل كبير.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
وليامز تُطالب كافة الأطراف الليبية بالامتناع عن استخدام العنف ووضع حد لخطاب الكراهية والتحريض
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
الصحة الأوكرانية تعلن مقتل 198 مدنيا
تم النشر منذُ 42 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
وزارة الدفاع الروسية تأمر قواتها المسلحة باستئناف الهجوم في أوكرانيا بعد رفض كييف التفاوض
تم النشر منذُ 49 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
الرئيس الأوكراني يطالب بمنح بلاده عضوية الاتحاد الأوروبي
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أضف تعليقـك