بولندا تستقبل 100 ألف أوكراني منذ بدء الهجوم الروسي

في إطار استمرار الهجوم الروسي على أوكرانيا، أكد نائب وزير الداخلية البولندي باول سفيرناكر عبور 100 ألف أوكراني للحدود البولندية منذ بدء الهجوم الذي ما زال متواصلاً منذ 3 أيام والأحداث تتسارع بشكل كبير.

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