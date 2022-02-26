ليبيا نيوز

بولندا تستقبل 100 ألف أوكراني منذ بدء الهجوم الروسي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

في إطار استمرار الهجوم الروسي على أوكرانيا، أكد نائب وزير الداخلية البولندي باول سفيرناكر عبور 100 ألف أوكراني للحدود البولندية منذ بدء الهجوم الذي ما زال متواصلاً منذ 3 أيام والأحداث تتسارع بشكل كبير.

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قناة ليبيا

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