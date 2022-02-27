ألمانيا تزود أوكرانيا بصواريخ نوعية

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، يوم السبت، عن تزويد ألمانيا أوكرانيا بألف صاروخ مضاد للدبابات و500 صاروخ أرض جو من طراز “سيتنغر”.

وأضاف شولتز في تغريدة له، أن من واجب ألمانيا أن تبذل قصارى جهدها لدعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد جيش “الغزو البوتيني” حسب وصفه.

وقد رحب الرئيس الأوكراني زيلينسكي بخطوة ألمانيا، قائلا “استمروا على هذا النحو”.

ويستمر الهجوم الروسي من عدة محاور، وسط أنباء عن اقتراب الجنود الروس من العاصمة كييف، في الوقت الذي أعلن فيه مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة عن مقتل 3500 جندي روسي، إضافة إلى تدمير عدد كبير من الدبابات والطائرات.

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