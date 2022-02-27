ترامب يصف القادة الأمريكيين بـ”الأغبياء”

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القادة الغربيين، حيث وصفهم بالأغبياء في خطاب ألقاه يوم 26 فبراير خلال التجمع الكبير للمحافظين الأمريكيين في أورلاندو بولاية فلوريدا.

وأشاد ترامب بذكاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال المشكلة ليست في ذكاء بوتين وحسب، بل في غباء القادة الغربيين، وبضعف الرئيس جو بايدن الذي سمح بالغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعاد ترامب التذكير بالنتائج الأمريكية، وقال لو لم يتم تزوير انتخاباتنا لما وقعت هذه الكارثة المروعة.

يذكر أنّ ترامب ألمح في ختام خطابه الذي استمر لحوالي 86 دقيقة، لرغبته بمواجهة بايدن بالانتخابات القادمة التي ستقام في العام 2024، حيث قال ترشحت مرتين، وسنفعل ذلك مرةً أخرى.

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