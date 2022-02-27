الصين ترفض استخدام العقوبات الأحادية الجانب على روسيا

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، رفض بلاده فرض عقوبات على روسيا بعد هجومها على أوكرانيا، وقال في اتصال هاتفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك: إنّ بكين ترفض بشكلٍ قاطع استخدام العقوبات كوسيلة لحل الوضع حول أوكرانيا.

وبرر الأمر بالتأثير الذي تتركه العقوبات على الاقتصاد، وبمخالفة العقوبات الأحادية الجانب للقانون الدولي.

وأشار إلى أنّ فرض العقوبات لن يحل المشكلة، بل سيُولّد مشاكل أخرى، وسيجعل الاقتصاد العالمي يتعرض لخسارة قاسية، وسيعيق التسوية السياسية.

وأكد مراقبة بلاده للوضع في أوكرانيا، ودعمها لجميع الجهود الرامية لتسوية الخلافات وإيقاف الحرب.

وقال إنّ بلاده تدعو للابتعاد عن عقلية الحرب البادرة، وتطالب حلف الناتو وروسيا بالحوار لإنشاء آلية أمنية أوربية فعالة، ومتوازنة، ومستدامة لضمان الاستقرار في القارة العجوز.

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