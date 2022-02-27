12 دولة تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

موسكو 27 فبراير 2022 (وال) -أعرب وزير النقل الألماني فولكر فيسينغ، عن تأييده فكرة إغلاق مجال بلاده الجوي أمام الطائرات الروسية.

وقالت وزارة النقل الألمانية عبر “تويتر” الليلة الماضية “الوزير فولكر فيسينغ، يؤيد إغلاق المجال الجوي الألماني أمام الطائرات الروسية، وأصدر تعليمات بإجراء التحضيرات اللازمة لذلك”.

وبذلك أصبحت ألمانيا الدولة (12) التي قامت بذلك، بعد فنلندا، وبريطانيا وبلغاريا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا وجمهورية التشيك وإستونيا وأوكرانيا.

وفي وقت سابق أعلنت فنلندا عن عزمها إغلاق أجوائها أمام الطيران الروسي، لتنضم إلى مجموعة من الدول الأوروبية التي أعلنت في وقت سابق عن حظر تحليق الطائرات الروسي في مجالها الجوي، وذلك ضمن رد الفعل على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكتب الوزير عبر “تويتر” اليوم الأحد “فنلندا تستعد لإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الروسية”.

من جهتها أعلنت روسيا عن إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات الدول التي فرضت إجراءات تقييدية على رحلات طيرانها المدني.

من جهتها أعلنت روسيا عن إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات الدول التي فرضت إجراءات تقييدية على رحلات طيرانها المدني.(وال موسكو) س خ.

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