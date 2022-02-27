العراق.. اندلاع حريق بمعمل للمشتقات النفطية بمحافظة صلاح الدين

بغداد 27 فبراير 2022 (وال) -أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، اليوم الاحد، اندلاع حريق بمعمل للمشتقات النفطية في محافظة صلاح الدين. وذكرت المديرية في بيان، أن “مفارزنا في مركز الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، تمكنت من إخماد حريق أندلع بمحل لبيع المشتقات النفطية في قرية الخضرانية بقضاء الشرقاط، والسيطرة على النيران المندلعة بهمة عالية وبوقت قياسي […]

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