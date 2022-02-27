الدفاع الروسية تعلن عن تدمير 975 منشأة عسكرية أوكرانية ومواصلة تقدمها على عدة محاور

موسكو 27 فبراير 2022 (وال) -أعلنت الدفاع الروسية صباح اليوم الأحد أن الجيش الروسي تمكن منذ بداية عمليته الخاصة في أوكرانيا، من تدمير ( 975 ) منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية ويواصل تقدمه على عدة محاور.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها أن قواتها شنت خلال يوم أمس السبت ضربات جديدة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى باستخدام صواريخ مجنحة من الجو والبحر ضد منشأت البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، مؤكدة أنها لا تضرب المدن والبلدات الأوكرانية، بل تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المدنيين.

وأوضح البيان أن بين المنشآت المستهدفة ( 23 ) نقطة تحكم ومركز اتصالات للقوات الأوكرانية، و (31) قطعة من منظومات ( S-300 وBuk M-1 وOsa ) للصواريخ المضادة للطائرات، و (48) محطة رادار.

وأسقطت القوات الروسية ( 8 ) طائرات مقاتلة أوكرانية، و (7) مروحيات، و(11) طائرة بدون طيار، إضافة إلى صاروخين تكتيكيين من طراز( Tochka-U).

كما تم تدمير ( 223 ) دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى،و (28 ) طائرة عسكرية على أرض مطاراتها، و(39) قاذفة صواريخ متعددة، و (86) قطعة من المدفعية والهاون، و(143) وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

وخلال اليوم الماضي، قامت القوات الروسية بتطويق مدينتي خيرسون وبيرديانسك (الجنوب) بالكامل، وسيطرت على مدينة غينيتشيفسك ومطار تشيرنوبايفكا بالقرب من خيرسون.

وأشار البيان إلى أنه هناك حالات مستمرة لرفض العسكريين الأوكرانيين بشكل جماعي لمواصلة القتال.

وأمس السبت، ألقى جنود فوج الصواريخ ( 302 ) المضاد للطائرات التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والمجهز بمنظومات الدفاع الجوي ( (Buk M-1، أسلحته طواعية واستسلموا.

بذلك بلغ إجمالي العسكريين الأوكرانيي الذين ألقوا سلاحهم واستسلموا منذ بداية العملية 471 فردا.

وذكر البيان أن قوات جمهورية لوغانسك الشعبية سيطرت خلال اليوم الماضي على عدة بلدات في دونباس، وتقدمت منذ بداية العملية الهجومية لمسافة 52 كم، فيما حققت قوات جمهورية دونيتسك تقدما لمسافة ( 12) كم.(وال موسكو) س خ.

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