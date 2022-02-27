واشنطن 27 فبراير 2022 (وال) -أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، صباح اليوم الأحد، عن إدانتها لعملية إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي، وأصدرت قيادة القوات المسلحة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بيانا رسميا وجاء فيه “نحن على علم بإطلاق صاروخ باليستي من كوريا الشمالية، ونجري مشاورات وثيقة مع جمهورية كوريا الجنوبية واليابان، وكذلك مع حلفاء وشركاء […]

ظهرت المقالة أمريكا تدين إطلاق صاروخ باليستي في كوريا الشمالية أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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