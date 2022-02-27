رداً على هجومها على أوكرانيا.. ألمانيا تغلق مجالها الجوي أمام روسيا

أعلنت وزارة النقل الألمانية إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، بدءاً من الساعة 3 ولمدة 3 أشهر بسبب الهجوم التي تشنه روسيا على أوكرانيا.

وقالت الوازرة إنّ القرار سيشمل الرحلات المتجهة إلى ألمانيا والرحلات العابرة فوقها، واستثنت من هذا القرار الرحلات الإنسانية فقط.

وأكد المتحدث باسم وزير النقل الألماني فولكر ويسينغ إغلاق المجال الجوي أمام الطيران الروسي، وأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

وبذلك انضمت ألمانيا لقائمة الدول التي فرضت حظراً جوياً على الطيران الروسي، كبولندا، بلغاريا، إستونيا، وتشيكيا.

كما أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران تعليق رحلاتها من وإلى روسيا إلى أجلٍ غير مسمى.

يذكر أنّ روسيا ردّت على هذه القرارات بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من هذه الدول.

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