أستراليا تعلن تزويدها لأوكرانيا بالسلاح عبر الناتو

كانبرا 27 فبراير 2022 (وال) -أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الأحد، إن أستراليا ستزود أوكرانيا بالسلاح من خلال حلفاء الناتو في أوروبا، وذلك بعد أيام من إعلان كانبيرا أنها لن تزود كييف إلا بمساعدة “غير مميتة”. وأضاف، “نحن نقدم بالفعل دعما كبيرا فيما يتعلق بالمساعدات البسيطة، لكنني تحدثت للتو إلى وزير الدفاع بيتر […]

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