روسيا تكشف تقدمها وخسائرها في أوكرانيا

كشف إيغور كوناشينكوف الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، عن سيطرة قوات بلاده على 975 هدفاً عسكرياً في أوكرانيا.

وقال في بيانٍ صحفي إنّ القوات الروسية تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من إغلاق مدينتي خيرسون وبيرديانسك بشكل كامل، وأشار إلى أنّ الهجمات استهدفت المطارات والمنشآت النفطية.

وتعدّ هذه المرحلة الثانية من الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي تباطأت وتيرته بسبب المقاومة الأوكرانية الشرسة.

وأكدت نائبة وزير الدفاع الروسي هنا ماليار فقدان روسيا لحوالي 4300 جندي، و146 دبابة، و27 مقاتلة، و26 طائرة هيلوكوبتر خلال أكبر حرب برية تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

من جهة أخرى أعلن وزير الصحة الأوكراني مقتل 198 شخصاً، وإصابة أكثر من 1000 آخرين خلال الحرب الدائرة في البلاد.

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