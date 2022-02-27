رئيس أوكرانيا يعلن إنشاء فيلق أجنبي للمتطوعين من الخارج

كييف 27 فبراير 2022 (وال) -أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده بصدد تشكيل فيلق أجنبي للمتطوعين من الخارج للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية.

وقال زيلينسكي في بيان اليوم الاحد، موجهاً كلامه إلى الخارج “أن هذا سيكون الدليل الرئيسي على دعمكم لبلدنا”، وفق مانشرته وكالة رويترز.

وأعلن الجيش الروسي أيضا أن قواته تحاصر مدينة بيرديانسك، وخيرسون (عاصمة مقاطعة خيرسون أوبلاست في الجنوب الأوكراني)، التي تعتبر مهمة لأنها تضم ميناءً على البحر الأسود ونهر دنييبر. وأضاف أن قواته تسيطر على غينتشيسك ومطار تشيرنوبايفكا.

وتمكنت الدبابات الروسية بعد أيام من الحصار من دخول مدينة خاركيف الواقعة شمال شرق أوكرانيا، والتي تعد ثاني أهم مدينة في البلاد.

بالتزامن، دفعت روسيا بمعدات عسكرية ثقيلة إلى داخل الحدود الأوكرانية خلال ساعات الليل الماضية، أكثر من الليلتين السابقتين، بحسب ما أكدت مصادر مطلعة لشبكة سي أن أن.

ودعا الرئيس الأوكراني إلى تسليح المدنيين الأوكرانيين عبر تشريع أقره البرلمان، لمواجهة الهجوم الروسي، بالإضافة إلى استدعاء الاحتياط وفرض التجنيد الإجباري على الشباب.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية كانت قد انطلقت فجر الخميس الماضي (24 فبراير) بعد توترات غير مسبوقة بين البلدين.

هذا، ودفع الدول الغربية (الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة) إلى فرض عدة عقوبات على موسكو، طالت المصارف والأثرياء المقربين من الكرملين، وحتى الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته سيرغي لافروف.(وال كييف) س خ.

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