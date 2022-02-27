بوتين يعلن حالة التأهب النووي وأميركا والناتو يدينان

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -اليوم الأحد- بوضع قواته النووية في حالة تأهب قصوى، ما دفع حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة الأميركية إلى إدانة إجراء بوتن ووصفاه بأنه “خطير وغير مقبول”، فيما أكد البيت الأبيض على أنه يبحث فرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي.

يشار إلى أن بوتن قد أصدر الأمر بتحضير الأسلحة النووية الروسية لتصبح في حالة أكثر جاهزية للانطلاق في أي لحظة، فيما وصف ردات فعل المواقف الغربية بأنها “تصريحات عدوانية” من دول حلف الأطلسي، في إشارة إلى العقوبات الواسعة التي فرضتها الدول الغربية والتي أدت إلى الإضرار باقتصاد روسيا.

وصرح أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ – لشبكة سي.إن.إن الأمريكية قائلاً إن”هذا خطاب خطير إنه سلوك غير مسؤول”، في إشارة لحالة التأهب النووي الروسية، بالمقابل اعتبرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد تصرفات بوتين، تصعيدا للصراع وغير مقبولة، موضحةً أن الولايات المتحدة رحبت بالأنباء التي ذكرت أن مسؤولين من روسيا وأوكرانيا سيجتمعون لإجراء محادثات في روسيا البيضاء المجاورة “في انتظار ما إذا كانت روسيا تتصرف بحسن نية”.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قد صرح في وقت سابق -اليوم الأحد- بإنه “سينتهز كل فرصة تسنح لتحقيق السلام” في وقت من المقرر أن يلتقي فيه مسؤولون أوكرانيون مع الروس لإجراء محادثات سلام.

واستدرك زيلينسكي أنه لايثق في حقيقة الأمر في نتيجة هذا الاجتماع، معبراً بقوله ” فلندعهم يحاولون حتى لا يكون لدى أي مواطن أوكراني بعد ذلك ذرة شك في أنني كرئيس حاولت منع الحرب حتى عندما كانت الفرصة ضئيلة لكن سانحة”.

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