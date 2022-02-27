ردا على تصريحات وصفها بالعدائية .. بوتين يضع قوات الردع النووي في حالة تأهب

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع قوات الردع النووي، في حالة تأهب قصوى، حيث طلب من وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة للجيش بوضع كافة قوات الردع النووي ضمن نظام خاص للخدمة القتالية، جاء ذلك ردا على تصريحات اطأقها كبار مسؤولي الدول الرئيسة في حلف شمال الأطلسي وصفها بوتين بالعدائية ضد روسيا.

في المقابل عد البيت الأبيض طلب بوتين وضع القوات النووية في حال استنفار خطوة لتبرير أي هجوم.

هذا وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الناتو لم يهدد روسيا، عادة الرئيس الروسي بأنه يفبرك تهديدات لوضع قوة الردع النووية في حالة تأهب، وتبرير اعتداءاته.

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