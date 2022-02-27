الجزائر تعلن مقتل أحد مواطنيها في أوكرانيا

أكدت السلطات الجزائرية أن أحد رعاياها قُتِلَ في الحرب الدائرة في أوكرانيا يوم أمس السبت، حيث أعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن أسفها لتسجيل الواقعة بمدينة خاركيف.

وأضافت الخارجية الجزائرية في بيان لها أن مصالحها الدبلوماسية تعمل في إطار الإمكانيات المتاحة، لنقل جثمان الفقيد إلى الأراضي الجزائرية.

وجددت الوزارة نداءها للجزائريين المتواجدين في الساحة الأوكرانية أن يتوخوا “أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام التام بتوجيهات وإرشادات الأمن والسلامة المعمول بها والبقاء في تواصل دائم مع السفارة الجزائرية في كييف والبعثات الدبلوماسية في العاصمة البولندية وارسو و الرومانية بوخارست للذين عبروا الحدود الأوكرانية باتجاه البلدين الجارين.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الجزائرية تعمل على تنظيم عمليات إجلاء نحو الجزائر ودعت مراراً كافة المواطنين المعنيين بالتواصل مع سفارات الجزائر في عواصم الدول المجاورة لأوكرانيا عبر أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني أرفقتها مع النداءات المتكررة.

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