ليبيا نيوز

شركة المدار تُطلق خدمة الاتصال المجاني للجالية الليبية في أوكرانيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 27 فبراير 2022 (وال)- أطلقت شركة المدار الجديد خدمة الاتصال المجاني لليبيين المقيمين الليبيين في أوكرانيا، وذلك ضمن جهود وزارة الخارجية؛ لمساعدة الجالية الليبية وتسهيل تواصلهم مع عائلاتهم بليبيا.
وأوضحت شركة المدار أمس السبت أن ميزة استقبال المكالمات من ليبيا ستكون عن طريق خدمة التجوال العالمي مجاناً لكل مشتركيها المتواجدين في دولة أوكرانيا، لمدة أسبوع كامل.
وكانت وزارة الخارجية الليبية قد شرعت في إجلاء الرعايا الليبيين العالقين في أوكرانيا، بترحيل 200 مواطن نحو سلوفاكيا. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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