سـتيفاني ولـيامز تبدي إعجابها بالمعالم السياحية والتراث الإنساني التي تزخر بها مدينة صبراته

صبراته 27 فبراير 2022 (وال)- أبدت المستـشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا سـتيفاني ولـيامز، إعجابها بالمعالم السياحية والتراث الإنساني التي تزخر بها مدينة صبراته.

جاء ذلك خلال زيارتها اليوم الأحد والوفد المرافق لها إلى مدينة صبراتة الآثرية.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بمدينة صبراته بأن وليامز؛ تجولت في معالم المدينة كما قامت بزيارة المسرح الروماني ومعالم المدينة الأخرى.

كما اكدت وليامز على أن الإرث التاريخي والإنسجام المجتمعي التي تزخر به مدينة صبراتة، يجعل من هذه البلدية متميزة وذات ثقل حضاري يميزها عن نظيراتها من البلديات الأخرى. (وال)

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