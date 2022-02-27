وزارة الداخلية تُشارك في اجتماع اللجنة التحضيرية لانعقاد الدورة الـ ( 39 ) لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس

طرابلس 27 فبراير 2022 (وال)- شارك وفد وزارة الداخلية في اجتماع اللجنة التحضيرية لانعقاد الدورة التاسعة والثلاثون لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي سينعقد بجمهورية تونس خلال اليومين القادمين.

وضم الوفد المشارك مدير ادارة التخطيط الامني لواء جمال صفر، ومدير مكتب وزير الداخلية لواء نورالدين أبوجريدة، ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية عميد عادل الشروى، ومدير مكتب حقوق الإنسان عميد فؤاد الباشا، وفقا لما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك. (وال)

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