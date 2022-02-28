“صدور كتاب مقاربات في علم اجتماع المعرفة” لعبد السلام الدويبي

القاهرة 28 فبراير 2022 (وال) _ صدر حديثًا عن دار الشروق للنشر والتوزيع كتاب “مقاربات في علم اجتماع المعرفة.. الأبعاد المرجعية الاجتماعية للمعرفة في عصر المعرفة الرقمية”، للدكتور عبد السلام بشير الدويبي.

يبحث الكتاب، وفقًا للناشر، في محاولة التحليل العلمي في الأبعاد الاجتماعية المرجعية للمعرفة في عصر العولمة، والمعرفة الرقمية في عصر الإنفوميديا. ومع أن موضوع إنتاج ونقل المعرفة وتراكمها قرائيًا هو من الموضوعات الرئيسية لعلم الاجتماع، فإن دور المعرفة في المجتمع المعاصر قد زاد من أهمية مقاربات علم الاجتماع لهذا الموضوع.

ويتبع هذا الكتاب في تخصصه النوعي الاجتماعي علم اجتماع المعرفة، من حيث تطبيق منهجيات ونظريات علم الاجتماع في دراسة ظاهرة إنتاج واكتساب وتطوير المعرفة رقميًا في منظومة الحياة الاجتماعية.

وقارب بالتحليل قضايا وموضوعات تتعلق بتعريف علم اجتماع المعرفة، وتحديد موضوعه ومرجعيته، وكانت المقاربة متجهة نحو المعلوماتية، ومجتمع المعرفة واستدماج المعرفة الرقمية في نسقية الحياة الاجتماعية، واتجه التحليل بالخصوص لموضوع ظاهرة العولمة والمعرفة الرقمية، وخصائص مجتمع المعرفة، وغيرها من القضايا والمقاربات.(وال _ القاهرة) ح م / هـ ع

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