ليبيا نيوز

دعوى قضائية أمام العدل الدولية لوقف الحرب على أوكرانيا

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت محكمة العدل الدولية في الأمم المتحدة أنها تسلمت دعوى قضائية أقامتها أوكرانيا ضد روسيا، تؤكد فيها أن إعلان روسيا غزو أوكرانيا لمنع إبادة جماعية هي مزاعم زائفة، طالبة من القضاة إصدار أمر باتخاذ “تدابير مؤقتة” لحمايتها.

وأكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من جهته، أن بلاده‎ ‎رفعت الدعوى ضد ‏روسيا‎ ‎على خلفية الهجمات التي تشنها قواتها على أوكرانيا، مشددًا على وجوب أن تخضع روسيا للمساءلة بسبب التلاعب بفكرة الإبادة ‏الجماعية لتبرير العدوان، وضرورة اتخاذ قرار عاجل يلزمها بوقف النشاط العسكري فورًا.‏

من جانبها، نوهت المدعية العامة الأوكرانية بأن بلادها ستثبت في محاكمة عادلة أن ‏الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “مجرم حرب كبير”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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