دعوى قضائية أمام العدل الدولية لوقف الحرب على أوكرانيا

أكدت محكمة العدل الدولية في الأمم المتحدة أنها تسلمت دعوى قضائية أقامتها أوكرانيا ضد روسيا، تؤكد فيها أن إعلان روسيا غزو أوكرانيا لمنع إبادة جماعية هي مزاعم زائفة، طالبة من القضاة إصدار أمر باتخاذ “تدابير مؤقتة” لحمايتها.

وأكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من جهته، أن بلاده‎ ‎رفعت الدعوى ضد ‏روسيا‎ ‎على خلفية الهجمات التي تشنها قواتها على أوكرانيا، مشددًا على وجوب أن تخضع روسيا للمساءلة بسبب التلاعب بفكرة الإبادة ‏الجماعية لتبرير العدوان، وضرورة اتخاذ قرار عاجل يلزمها بوقف النشاط العسكري فورًا.‏

من جانبها، نوهت المدعية العامة الأوكرانية بأن بلادها ستثبت في محاكمة عادلة أن ‏الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “مجرم حرب كبير”.

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