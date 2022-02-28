لجان المقاومة السودانية تصدر ميثاقا يتضمن رؤيتها السياسية

للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري في السودان؛ نشرت لجان المقاومة التي تنظم الاحتجاجات رؤيتها السياسية وحددت فيها المطالب الرئيسة التي تأمل في أن توحد صف الجماعات المدنية.

ويحدد الميثاق، الذي أعلنته اللجان، فترة انتقالية مدتها عامان، يعين خلالها الموقعون على الوثيقة رئيسا للوزراء ليكون رئيسًا للدولة والقائد العام للجيش حتى تصديق مجلس تشريعي انتقالي على الدستور .

وتوعد الميثاق القادة العسكريين والمدنيين المتورطين في الاستيلاء على السلطة في الخامس والعشرين من أكتوبر بالمحاسبة، مجددًا رفض أي تفاوض مع الجيش.

ويبدو الميثاق الجديد محاولة للاستفادة من قوة التحرك في الشارع وتحويله لقوة سياسية متسقة بعد أن أفرز مسيرات واحتجاجات حاشدة رغم ما واجهه من قمع أمني، قتل فيه العشرات.

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