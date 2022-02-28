غوتيريش: الأمم المتحدة تراقب انتهاكات القوات الروسية لحقوق الإنسان

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من تزايد انتهاكات حقوق الإنسان خلال تصعيد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، مضيفًا أن المنظمة تراقبها من خلال فرق تابعة لها على الأرض.

وأشار غوتيريش، في خطاب بافتتاح اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى وجوب أن يثبت العالم لشعب أوكرانيا أنه يقف بجانبهم في وقت الحاجة.

وفي السياق نفسه، وافق مجلس حقوق الإنسان على طلب أوكرانيا عقد جلسة عاجلة هذا الأسبوع بشأن الغزو الروسي، بعد كلمة لمبعوث كييف قال فيها إن بعض أعمال موسكو العسكرية “قد تصل إلى جرائم حرب”.

وصوّت المجلس على الاقتراح، بموافقة 29 عضوًا، منهم الولايات المتحدة، مقابل معارضة خمسة من بينهم روسيا والصين، بينما امتنع 13 عضوًا عن التصويت.

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