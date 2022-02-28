ليبيا نيوز

انطلاق المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا على الحدود البيلاروسية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد وقت قصير من إعلان مستشار الرئاسة الأوكراني، ميخائيلو بودولياك، بدء المحادثات بين أوكرانيا وروسيا، على حدود روسيا البيضاء؛ نشرت الخارجية الروسية صورًا للوفدين يجلسان أمام بعضهما على طاولة طويلة.

وأكدت أوكرانيا أن هدفها من المحادثات هو التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، فيما رفض الكرملين التعليق على هدف موسكو في المفاوضات.

وبالتزامن مع انطلاق المفاوضات، ذكرت وكالة “إنترفاكس” للأنباء أن القوات الروسية سيطرت على مدينتين صغيرتين في جنوب شرق أوكرانيا والمنطقة المحيطة بمحطة للطاقة النووية، لكنها واجهت مقاومة قوية في مناطق أخرى.

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قناة 218 الليبية

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