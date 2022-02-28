كوريا الشمالية تكشف تفاصيل أحدث تجاربها الصاروخية

بعد يوم من رصد إطلاق صاروخ من كوريا الشمالية؛ أعلن مسؤولون في بيونغ يانغ أن التجربة كانت لتطوير نظام أقمار صناعية للاستطلاع، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

قالت السلطات في كوريا الجنوبية إن التجربة كانت لإطلاق صاروخ باليستي من منطقة قرب بيونغ يانغ حيث يوجد المطار الدولي.

وكانت آخر تجربة أجرتها كوريا الشمالية في الثلاثين من يناير ، حين أطلقت صاروخًا باليستيًا متوسط المدى من طراز هواسونغ-12 وهو أكبر سلاح يتم إطلاقه منذ عام 2017، مختتمة شهرًا كاملاً شهد إجراء عدد قياسي من التجارب على صواريخ معظمها قصيرة المدى.

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