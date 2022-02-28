‏وفد من غرفة التجارة التونسية بمدينة صفاقس يزور ميناء بنغازي البحري

بنغازي 28 فبراير 2022 (وال)- استقبل رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ الكابتن “يزيد بوزريدة” اليوم الإثنين، وفدًا من غرفة التجارة التونسية بمدينة صفاقس برئاسة “توفيق حشيشة”، بحضور رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي “صالح العبيدي”، ومستشار غرفة التجارة “صلاح العمروني”، وعدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات من دولة تونس الشقيقة.

وتأتي زيارة وفد غرفة التجارة التونسية؛ ضمن جولة لعديد المصانع والهيئات الاستثمارية من بينها الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، وهيئة الاستثمار العسكري، ومجلس التوفيق والتحكيم.

وتم خلال اللقاء، مناقشة إمكانيات ميناء بنغازي البحري، لتسهيل دخول البضائع القادمة من دولة تونس للمنطقة الشرقية، وإمكانية استبدال الخط التجاري البري بالخطوط التجارية البحرية، وإبرام اتفاقيات جديدة؛ لزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ الكابتن “يزيد بوزريدة”، إن زيارة وفد غرفة التجارة التونسية لا تقتصر على الميناء فقط، بل بعض المصانع والشركات داخل مدينة بنغازي، والميناء يعد من أهم المنافذ البحرية في ليبيا، وإن صادرات تونس للمنطقة الشرقية تصل إلى 50 % من إجمالي الصادرات التونسية.

وأضاف بوزريدة: “يعد الميناء نقطة انطلاق للبضائع القادمة، وترغب غرفة التجارة التونسية في اعتماد ميناء بنغازي كمستقبل رئيسي للبضائع التونسية، وقد تفاجأ الوفد بإمكانيات الميناء التي فاقت تخيلهم، وأبدوا رغبتهم في إبرام اتفاقيات مع الميناء وغيره من المؤسسات التجارية، لتسويق بضائع الشركات التونسية إلى ليبيا. (وال) هـ ع/ ر ت

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