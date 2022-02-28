السفارة الليبية في سلوفاكيا تحذر الليبيين القادمين من أوكرانيا من العمليات العسكرية

بنغازي 28 فبراير 2022 (وال)- دعت السفارة الليبية في سلوفاكيا الليبيين القادمين من “أوكرانيا”؛ إلى مراعاة مدة الانتظار لعبور المنفذ الحدودي باتجاه سلوفاكيا.

وذكرت السفارة الليبية أنّ ظروف المعبر تتغير باستمرار، مطالبة إيّاهم بتوخي الحذر والابتعاد عن مناطق التوتر عند السفر عبر الطرق البرية بين المدن.

وأشارت السفارة الليبية إلى احتمالية إغلاق الطرق الرئيسية أو الفرعية فجأة، أو انهيار الجسور بين المدن جراء العمليات العسكرية التي تشهدها أوكرانيا. (وال)

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