جامعة الدول العربية تعقد اجتماعاً لبحث الأزمة الروسية _ الأوكرانية

القاهرة 01 مارس 2022 (وال) _ عقد مجلس جامعة الدول العربية أمس الإثنين، اجتماعا على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك بطلب من جمهورية مصر العربية، لبحث آخر التطورات الأزمة الجارية في أوكرانيا.

هذا وتم خلال الجلسة التي كانت برئاسة دولة الكويت، استعراض تطورات المواقف، وآثاره على السلم والأمن الدوليين، فضلا عن أثره المباشر على الدول العربية، في ضوء العلاقات الوثيقة، التي تربط الدول العربية بطرفي الأزمة.

وقال مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبد المطلب ثابت، خلال كلمته إن دولة ليبيا، قد عانت من ويلات الصراع والحروب ، على فترات مختلفة خلال تاريخها السياسي الطويل، فإنها تستشعر أهمية الإلتزام بميثاق الأمم المتحدة، الداعي إلى إحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض اللجوء إلى الحرب كوسيلة لحل النزاعات الدولية.

وتابع: انطلاقاً من هذه المبادئ ندعو إلى تغليب لغة الحوار، و وقف الأعمال الحربية، والعودة الفورية لطاولة المفاوضات، لإيجاد حل عادل وشامل يحقق مصالح الجميع ويبدد مخاوفهم.

ودعا السفير عبدالمطلب ثابت كافة أعضاء المجتمع الدولي، إلى مراعاة الخصوصية السياسية والجغرافية لهذه المنطقة، وعدم محاولة استغلال ظروفها الحالية، لتحقيق أي مكاسب سياسية أو عسكرية، على حساب أمن واستقرار دول المنطقة، مجدداً دعوته لطرفي النزاع، للإلتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب. (وال _ القاهرة) ف م / ه ع

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