تضارب في أعداد الضحايا المدنيين الأوكرانيين.. والحدود تعجّ بالنازحين

أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت؛ أن أكثر من مئة مدني لقوا حتفهم وأصيب نحو 300 آخرين، منذ أن شنت روسيا غزوها، معربةً عن مخاوفها من أن يكون الرقم الحقيقي “أعلى بكثير”.

وذكرت وزارة الصحة الأوكرانية، أمس، أن 352 مدنيًا، بينهم 14 طفلاً، لقوا حتفهم منذ بداية الغزو، بينما حذرت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من أن أكثر من نصف مليون شخص فروا إلى دول مجاورة.

وأظهرت مقاطع مصورة آلاف النازحين يقفون في طابور طويل على معبر حدودي مع بولندا، وقد بدت عليهم مظاهر الإرهاق والمعاناة بعد انتظارهم أيامًا، بينما امتد طابور من السيارات والشاحنات لعشرات الكيلومترات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا