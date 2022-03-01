أوكرانيا: روسيا تستهدف ميناء بيرديانسك وقواتها بدأت تقتحم مدينة خيرسون.

موسكو 01 مارس 2022( وال ) – قالت وكالة الأنباء الأوكرانية، إن ضربات صاروخية روسية استهدفت ميناء بيرديانسك، مع بدأ اقتحام مدينة خيرسون، بعد انفجارات ضخمة وقعت في محيط مطار المدينة، وأشارت وسائل إعلام أوركرانية، إلى أن هناك اشتباكات متفرقة بالمناطق الشمالية من العاصمة الأوكرانية.

هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية منذ يوم الخميس الماضي لتدخل اليوم الثلاثاء يومها السادس على التوالي، مما جعل عدد كبير من دول العالم في فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو، بالإضافة إلى وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف أيضا على قوائم العقوبات.

وقال وكيل الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتين جريفيثس في جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، إن العمليات العسكرية شرّدت مئات آلاف الأوكرانيين حتى الآن، مناشدا أطراف الحرب باحترام القانون الإنساني.

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