الأحوال الجوية المتوقعة المناطق الليبية خلال الثلاثة أيام القادمة اعتبارا من اليوم الثلاثاء .

طرابلس 01 مارس 2022 (وال) -الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة أيام القادمة بداية من اليوم الثلاثاء وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية.

ملخص عام: أجواء شتوية ممطرة مع رياح نشطة على مناطق الشمال الغربي، وتشمل يوم الغد بعض مناطق الشمال الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: فرصة سقوط أمطار متفرقة تكون جيدة هذا اليوم على بعض المناطق مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتراكم المياه في الأماكن المنخفضة، مع احتمال تكوّن الضباب على المرتفعات الجبلية آخر الليل والصباح الباكر والرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (13-17) مْ، ولا تتجاوز (10) مْ على المناطق الجبلية.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى أخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة يوم الغد خاصة على المنطقة الممتدة من بنغازي حتي الجبل الأخضر، مع احتمال تكون الضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على مناطق الجبل والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة على اغلب المناطق تصل سرعتها إلى (50) كم/س ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح على اغلب المناطق مابين (16- 21) مْ، ولاتتجاوز (12) مْ، علي مرتفعات الجبل الأخضر، وتسجل إنخفاض ملحوظ يوم الغد علي اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على غدامس – الحمادة والجفرة، ومن المتوقع سقوط أمطار متفرقة يوم الخميس على المنطقة الممتدة من غدامس حتى غات والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة على غدامس والحمادة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على باقي المناطق تتحول يوم الغد الى شمالية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19-28) مْ، وتسجل إنخفاض ملحوظ يوم الغد علي اغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27- 29) مْ وتسجل انخفاض بداية من يوم الغد.

غروب الشمس لهذا اليوم في مدينة طرابلس الساعة19:04

شروق الشمس ليوم الغد الساعة 07:34 .

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