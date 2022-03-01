ماكرون يحث بوتين على وقف الهجمات على المدنيين

ذكر بيان لقصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لساعة ونصف الساعة، حاثًا إياه على وقف إطلاق النار بشكل فوري، ووقف الهجمات على المدنيين والبنية التحتية.

من جانبه، أشار الكرملين إلى أن الرئيس بوتين أبلغ نظيره الفرنسي أنه لا يمكن التوصل إلى تسوية إلا إذا التزمت كييف بالحياد و”نزع السلاح”، بجانب اعترافها رسميا بالسيطرة الروسية على شبه جزيرة القرم.

وذكر أن “روسيا منفتحة على المحادثات مع ممثلي أوكرانيا وتتوقع أن تؤدي المحادثات إلى النتائج المرجوة”.

ونوّه الإليزيه بأن بوتين تعهد بالالتزام بوقف الهجمات على المدنيين وتوفير ممرات آمنة للطرق الرئيسة، مضيفًا أن الزعيمين اتفقا على التواصل خلال الأيام المقبلة.

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