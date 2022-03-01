الأرصاد الجوية : كتلة هوائية باردة تؤثر على مناطق الشمال الغربي مع فرصة هطول أمطار جيدة تسبب في جريان بعض الأودية .

طرابلس 01 مارس 2022 (وال) – توقع المركز الوطني للارصاد أن يشهد الطقس لهذا اليوم أجواء شتوية وممطرة على مناطق (الشمال الغربي) مع رياح نشطة نسبيا وتكون فرصة الأمطار جيدة مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وأوضح المركز في بيان له أن تشمل الأمطار المتفرقة من هذه الليلة بعض مناطق الشمال الشرقي مع رياح شمالية غربية نشطة السرعة تتجاوز سرعتها (50) كيلومتر/الساعة ، متوقعا أن تعود الأجواء للأستقرار نسبيا بداية من يوم الخميس.

وحذر المركز الصيادين الى البحر سيكون مضطرب يوم الغد على طول الساحل ويصل ارتفاع الموج إلى (4.00) أمتار على الساحل الشرقي.

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