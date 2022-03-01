المركز الوطني لمكافحة الامراض يصدر نشرة علمية توعوية حول مرض الملاريا وطرق الوقاية .

طرابلس 1 مارس 2022 م ( وال ) – أصدر المركز الوطني لمكافحة الامراض نشرة علمية توعوية حول مرض الملاريا وطرق الوقاية منها ضمن خطة المركز لمكافحة الاوبئة والامراض .

وجاء في النشرة العلمية التوعوية ” أن مرض الملاريا يُسببه طفيل وينتقل عن طريق الطفيلي إلى البشر بلدغات البعوض حامل العدوى.

ومن أهم الأعراض التي يشعر بها المصاب بالملاريا الاتي ” ◽️إعياء شديد ◽️الحُمّى المتقطعة مصحوبة بالقشعريرة. ◽️الشعور العام بالانزعاج ◽️الصداع ◽️الغثيان والقيء ◽️الإسهال

◽️ألم البطن ◽️ألم المفاصل أو العضلات ◽️سرعة ضربات القلب ◽️انخفاض حاد في عدد كريات الدم الحمراء

وطالب المركز بضرورة الحذر عند الانتقال إلى منطقة تنتشر فيها الملاريا، بإتخاذ خطوات لتجنُّب لدغات الناموس باستعمال الناموسيات، اثناء النوم وكذلك اغلاق النوافذ بستارة ( ناموسية )

و استخدام المبيدات الحشرية داخل المنازل و التخلص من اماكن تكاثر البعوض القريبة من المنازل.

وضع مستحضر طارد للبعوض على الجلد.

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