استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة ثالث برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في مخيم جنين.

جنين 1 مارس 2022 (وال) – استشهد فلسطينيين اثنين وأصيب آخر بجروح اليوم الثلاثاء برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة .

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر أمنية قولها إن قوات صهيوينية خاصة تسللت الى مخيم جنين بعد منتصف الليلة الماضية بمركبات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية.. مضيفة أن الوحدات الخاصة اقتحمت عدة منازل في المخيم واحتلت اسطحها، وأطلقت النار بشكل عشوائي على كل ما يتحرك.

واستشهد في الهجوم الصهيوني الاسير المحرر عبد الله الحصري (٢٢ عاما) من مخيم جنين ، واستشهد لاحقا الشاب شادي خالد نجم (18 عاما) متأثراً بجروحه الحرجة، التي أصيب بها بالرصاص الحي في رأسه ، كما تم اعتقال الأسير المحرر عماد جمال أبو الهيجا بعد مداهمة منزله في المخيم ، وفق للمصادر ذاتها.

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