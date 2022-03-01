ليبيا نيوز

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022م .

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 1 مارس 2022 م ( وال ) – نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا اليوم الثلاثاء 1 من شهر مارس 2022 م   اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرش نشط الى قوي يوم الغد على طول الساحل الممتد من الخمس إلى أقصى الساحل الشرقي سرعته ما بين (25-35) عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح ما بين (3.00-3.75) متر.

    الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم   و ريح بحري يتحول تدريجيا الى شرش ســـرعته مـــا بين (10 – 20) عقدة يصل يوم الغد الى (30) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00 – 3.25) متر   و البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ويكون مضطرب يوم الغد.

• درجة حرارة سطح البحر (15 – 17) مْ    و الرؤيـة جيدة الى متوسطة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• تكاثر لسحب مع سقوط أمطار متفرقة   و ريح براني الى متغير الاتجاه يتحول يوم الغد الى شرش سـرعته ما بين (05 – 20) عقدة يصل يوم الغد الى (35) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75 – 3.75) متر   و البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ويكون مضطرب يوم الغد.

• حرارة سطح البحر (14 – 17) مْ   و الرؤيـة جيدة الى متوسطة وتكون ضعيفة يوم الغد بسبب اضطراب البحر.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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