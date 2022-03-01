ليبيا نيوز

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يناقش مع المجلس البلدي زليتن معالجة حالات التعدي على خط الغاز الساحلي.

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

زليتن 1 مارس 2022 م ( وال ) – عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ” مصطفى صنع الله ” اجتماعا مع  عميد المجلس البلدي زليتن ” مفتاح حمادي”  بحضور أعضاء المجلس البلدي والمؤسسات والقطاعات الخدمية   وأعيان المدينة ورجال الاعمال ومسئولي قطاع الصحة بالبلدية.

  وتم خلال الاجتماع مناقشة احتياجات بلدية زليتن احدى مناطق عبور خط الغاز الساحلي ، ومعالجة حالات التعدي على الخط تجنبا وتفاديا لوقوع  أي حوادث  ،ومساهمة المؤسسة  في حلحلة  بعض المختنقات داخل البلدية ، كما تم خلال الاجتماع مناقشة قيام المؤسسة بتزويد المنطقة الصناعية الكبرى جنوب زليتن بالغاز الطبيعي من الخط الساحلي وتوفير منتج الوقود الثقيل لبعض المصانع   ، تأسيسا على الدور الهام للصناعة الوطنية .

واستمع المهندس  “صنع الله  ” إلى توضيحات من جانب رجال الاعمال عن حركة الانتاج بالمصانع ،  والاستعداد لتنفيذ المشاريع التي عرضت من قبل المؤسسة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل ورفع كفاءة الشركات الوطنية من خلال انخراطها في العمل بقطاع النفط .

وقام ” صنع الله ” بجولة تفقد خلالها المركز الطبي التعليمي زليتن، والاقسام التي يضمها واحتياجات المركز لتطوير وتحسين الخدمات الصحية  ” كما تفقد المنطقة الصناعية جنوب المدينة ، 

 

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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