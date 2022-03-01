رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يناقش مع المجلس البلدي زليتن معالجة حالات التعدي على خط الغاز الساحلي.

زليتن 1 مارس 2022 م ( وال ) – عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ” مصطفى صنع الله ” اجتماعا مع عميد المجلس البلدي زليتن ” مفتاح حمادي” بحضور أعضاء المجلس البلدي والمؤسسات والقطاعات الخدمية وأعيان المدينة ورجال الاعمال ومسئولي قطاع الصحة بالبلدية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة احتياجات بلدية زليتن احدى مناطق عبور خط الغاز الساحلي ، ومعالجة حالات التعدي على الخط تجنبا وتفاديا لوقوع أي حوادث ،ومساهمة المؤسسة في حلحلة بعض المختنقات داخل البلدية ، كما تم خلال الاجتماع مناقشة قيام المؤسسة بتزويد المنطقة الصناعية الكبرى جنوب زليتن بالغاز الطبيعي من الخط الساحلي وتوفير منتج الوقود الثقيل لبعض المصانع ، تأسيسا على الدور الهام للصناعة الوطنية .

واستمع المهندس “صنع الله ” إلى توضيحات من جانب رجال الاعمال عن حركة الانتاج بالمصانع ، والاستعداد لتنفيذ المشاريع التي عرضت من قبل المؤسسة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل ورفع كفاءة الشركات الوطنية من خلال انخراطها في العمل بقطاع النفط .

وقام ” صنع الله ” بجولة تفقد خلالها المركز الطبي التعليمي زليتن، والاقسام التي يضمها واحتياجات المركز لتطوير وتحسين الخدمات الصحية ” كما تفقد المنطقة الصناعية جنوب المدينة ،