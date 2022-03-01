وزير الحكم المحلي يبحث مع عمداء بلديات الجبل الأخضر الصعوبات التي تعترض سير عملها.

عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
وزير الخارجية الروسي يلغي زيارته لمقر الأمم المتحدة في جنيف
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يناقش مع المجلس البلدي زليتن معالجة حالات التعدي على خط الغاز الساحلي.
تم النشر منذُ 43 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
رؤساء 8 دول بالاتحاد الأوروبي يدعون لمحادثات فورية بشأن انضمام أوكرانيا
تم النشر منذُ 49 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
عميد بلدية الجفرة يتابع سير العملية التعليمية بجامعة الجفرة.
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
أضف تعليقـك