الصافي: جلسة اليمين الدستورية ستكون الخميس المقبل بمدينة طبرق

طبرق 01 مارس 2022 (وال)- قال رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبدالحميد الصافي اليوم الثلاثاء، إن جلسة البرلمان المخصصة لأداء الحكومة لليمين الدستورية ستتم يوم الخميس الموافق 03 مارس 2022، على تمام الساعة الـ 10 والنصف صباحا بحضور كامل التشكيلة الوزارية للحكومة، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع الدولي.

وأوضح الصافي أن العدد الإجمالي للنواب الحاضرين في جلسة منح الثقة للحكومة 101 نائب، 92 نائبًا منهم صوتوا بـ (نعم) لمنح الثقة، بالإضافة إلى 13 صوتًا جاءت إلكترونيًا. (وال) إ م

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