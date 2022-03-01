ليبيا نيوز

المركز الوطني لمكافحة الامراض يسجل (669) عينة موجبة لفيروس كورونا ووفاة ( 8 ) حالات خلال 24 ساعة الماضية .

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 1 مارس 2022 م  ( وال ) – سجل المركز الوطني لمكافحة الامراض (669) عينة موجبة لفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية من خلال تحليل عدد (3,401) عينة ووفاة 8 حالات بكامل انحاء ليبيا .

وجاء في التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين أن المركز استلم  عدد (3,401) عينة توزعت على(  19 ) من  المختبرات العلمية   وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :-

– ( 2,732) عينة سالبة – و(669) عينة موجبة  – نسبة الحالات الموجبة ( 19.6 %) – وبلغ  عدد الحالات الحرجة (125) حالة .

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز  أن الحالات  التـي تماثلت للشفاء بلغ عددها  (2,366) حالة وسجل وفاة 8 حالات منها  عدد 05 حالات في المنطقة الغربية و عدد 03 حالات في المنطقة الشرقية ولم تسجل أي حالة وفاة جراء فيروس كورونا بالمنطقة الجنوبية.

..(وال)..

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وكالة الأنباء الليبية

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