المركز الوطني لمكافحة الامراض يسجل (669) عينة موجبة لفيروس كورونا ووفاة ( 8 ) حالات خلال 24 ساعة الماضية .

طرابلس 1 مارس 2022 م ( وال ) – سجل المركز الوطني لمكافحة الامراض (669) عينة موجبة لفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية من خلال تحليل عدد (3,401) عينة ووفاة 8 حالات بكامل انحاء ليبيا .

وجاء في التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين أن المركز استلم عدد (3,401) عينة توزعت على( 19 ) من المختبرات العلمية وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :-

– ( 2,732) عينة سالبة – و(669) عينة موجبة – نسبة الحالات الموجبة ( 19.6 %) – وبلغ عدد الحالات الحرجة (125) حالة .

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز أن الحالات التـي تماثلت للشفاء بلغ عددها (2,366) حالة وسجل وفاة 8 حالات منها عدد 05 حالات في المنطقة الغربية و عدد 03 حالات في المنطقة الشرقية ولم تسجل أي حالة وفاة جراء فيروس كورونا بالمنطقة الجنوبية.

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