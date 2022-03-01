وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش تُدين من جنيف الاعتداء الروسي على أوكرانيا

جنيف 01 مارس 2022 (وال)- أدانت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اليوم الثلاثاء، الاعتداء الروسي على أوكرانيا.

جاء ذلك في كلمة للوزيرة أثناء مشاركتها في الاجتماع الطارئ الذي عقد على هامش الدورة الـ49 لأعمال مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المنعقدة بالعاصمة السويسرية جنيف، لمناقشة الوضع في أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي “إن حقوق الإنسان لا تتجزأ، وكما ندين الاعتداء على جمهورية أوكرانيا ندين الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني”.

ويعقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعمال دورته التاسعة والأربعين في الفترة من 28 فبراير الجاري إلى أول أبريل القادم، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات.

وتناقش الدورة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إضافة إلى بحث الأوضاع في العديد من الدول وتقرير لجنة تقصي الحقائق في ليبيا والأزمة الأوكرانية الروسية.

كما يناقش المجلس في دورته أوضاع حقوق الإنسان في 50 دولة، ومناقشة آثار جائحة كورونا على حقوق الإنسان وحقوق المرأة والأطفال في النزاعات المسلحة والتمييز العنصري. (وال)

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