هجوم لـ”قوات سوريا الديمقراطية” يسفر عن مقتل جنديين

قُتِل جنديان من الجيش النظامي السوري في محافظة الحسكة إثر هجوم شنه مقاتلون من “قوات سوريا الديمقراطية” الكردية- وفقاً لما أعلنته وكالة الأنباء السورية -اليوم الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن الهجوم وقع بعد محاولة دورية أميركية يرافقها أفراد من “قوات سوريا الديمقراطية”، الدخول بين نقاط الجيش السوري في قرية “غوزلية”، الواقعة في ريف “تل تمر” بمحافظة الحسكة”.

وأشارت وكالة الأنباء السورية إلى أنه “تم الرد على مصادر النيران وإصابة عدد من عناصر” قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا”-حسب الوكالة.

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