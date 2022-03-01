ليبيا نيوز

هجوم لـ”قوات سوريا الديمقراطية” يسفر عن مقتل جنديين

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قُتِل جنديان من الجيش النظامي السوري في محافظة الحسكة إثر هجوم شنه مقاتلون من “قوات سوريا الديمقراطية” الكردية- وفقاً لما أعلنته وكالة الأنباء السورية -اليوم الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن الهجوم وقع بعد محاولة دورية أميركية يرافقها أفراد من “قوات سوريا الديمقراطية”، الدخول بين نقاط الجيش السوري في قرية “غوزلية”، الواقعة في ريف “تل تمر” بمحافظة الحسكة”.

وأشارت وكالة الأنباء السورية إلى أنه “تم الرد على مصادر النيران وإصابة عدد من عناصر” قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا”-حسب الوكالة.

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قناة 218 الليبية

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