مركز الرقابة على الاغذية والادوية ينظم ورشة عمل علمية حول الاشتراطات الصحية والقياسية لمصانع المياه.

طرابلس 1 مارس 2022 ( وال ) – نظم مركز الرقابة على الاغذية والادوية اليوم بطرابلس ورشة عمل علمية حول الاشتراطات الصحية والقياسية الواجب توفرها وتطبيقها بمصانع مياه الشرب المعبأة ،ضمن جهود المركز لحماية المواطن وتوفير الغداء والمياه الصالحة للشرب .

وألقيت خلال هذه الورشة العلمية التي نظمت تحت شعار ( مياه نقية امنة لصحة المستهلك ) محاضرات تناولت المواصفات القياسية الليبية لمياه الشرب المعبأة ، والحدود القصوى للتلوث الميكروبي في المياه المعبأة وفق الشروط القياسية الليبية رقم ( 10) – 2022 ،.

كما قدمت ورقات علمية تركزت حول النظام الليبي لمطابقة مياه الشرب المعبأة علامة المطابقة ، والتصنيع الجيد بمصانع مياه الشرب ، وكذلك امراض الكلى وضرورة توفير المياه الصحية .

وشارك في الورشة مهندسون وخبراء مختصين بهذا المجال من عدد من الوزارات ومركز الرقابة على الاغذية و المركز الوطني للمواصفات والمعايير ووزارة الاقتصاد ،وعدد من أصحاب مصانع المياه الذين أكدوا على ضرورة الاخد بالاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها وملاحظات مركز الرقابة على الاغدية والادوية من خلال جولاته الميدانية من وجود نقص في نسبة الاملاح الذائبة بجل مصانع المياه .

( وال )