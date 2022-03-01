دول أوروبية تتجه نحو حظر دخول سفن روسيا لموانئها

تدرس حكومات الاتحاد الأوروبي قراراً بحظر دخول السفن الروسية إلى موانئ الاتحاد المكون من 27 دولة لغرض تشديد قيود بحرية بعد وقف حركة النقل الجوي، بهدف تعطيل الشحنات التجارية لروسيا- وفقاً لمسؤولين من الاتحاد.

وذكرت وزارة الخارجية الدنمركية أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ناقشوا يوم الأحد الماضي إغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن الروسية.

وتسعى الدنمارك لأجل أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قراراً مشتركاً لإغلاق موائنه أمام السفن الروسية- وفقاً لما أوضحته الوزارة عبر تعليقات بالبريد الإلكتروني إلى وكالة رويترز.

كما ذكر مسؤول بالحكومة الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي يعمل على مزيد من العقوبات وأن إغلاق الموانئ أمام السفن الروسية هو أحد الاحتمالات، موضحاً أن أي خطوات إضافية ينبغي أن تؤثر على روسيا بقدر أكبر كثيرا من التأثير على اقتصادات الدول الأوروبية المنضوية تحت مظلة الاتحاد.

وأوضح متحدث باسم المفوضية الأوروبية بأنه لا يوجد حظر من هذا النوع سارٍ حالياً ولكنهم يواصلون العمل على عقوبات إضافية سيجري الإعلان عنها في الوقت المناسب.

وتجدر الإشارة إلى أن بريطانيا قررت يوم الإثنين منع دخول كل السفن المملوكة لروسيا أو التي تشغلها أو تسيطر عليها أو تستأجرها أو المسجلة باسمها أو التي ترفع العلم الروسي، في وقت لاحق من هذا الأسبوع بعد يوم من حظر واردات النفط الخام الروسي.

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