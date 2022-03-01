ليبيا نيوز

وزير خارجية ايطاليا يبحث في الجزائر تأمين امدادات الطاقة .

تم النشر منذُ 39 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

الجزائر غرة مارس 2022 م (وال) ــــ تحول وزير الخارجية في الحكومة الايطالية “لويدجي ديمايو” الى الجزائر أمس في مهمة عاجلة ، وعقد اجتماعات مع نظيره الجزائري “رمطان لعمامرة” ، ووزير الطاقة والمعادن بالجزائر  “محمد عرقاب” .

وأفاد موقع وزارة الخارجية الايطالية على شبكة المعلومات الدولية “فيسبوك” ان جدول أعمال زيارة الوزير ديمايو الى العاصمة الجزائرية يتضمن (تعزيز الشراكة الثنائية بين إيطاليا والجزائر في قطاع إمدادات الطاقة بهدف تلبية احتياجات أمن الطاقة الأوروبية في ظل العدوان في أوكرانيا) .

….(وال)…

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك