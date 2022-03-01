وزير خارجية ايطاليا يبحث في الجزائر تأمين امدادات الطاقة .

الجزائر غرة مارس 2022 م (وال) ــــ تحول وزير الخارجية في الحكومة الايطالية “لويدجي ديمايو” الى الجزائر أمس في مهمة عاجلة ، وعقد اجتماعات مع نظيره الجزائري “رمطان لعمامرة” ، ووزير الطاقة والمعادن بالجزائر “محمد عرقاب” .

وأفاد موقع وزارة الخارجية الايطالية على شبكة المعلومات الدولية “فيسبوك” ان جدول أعمال زيارة الوزير ديمايو الى العاصمة الجزائرية يتضمن (تعزيز الشراكة الثنائية بين إيطاليا والجزائر في قطاع إمدادات الطاقة بهدف تلبية احتياجات أمن الطاقة الأوروبية في ظل العدوان في أوكرانيا) .

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