ليبيا نيوز

اشتباكات بالضفة مع قوات إسرائيلية تسفر عن مقتل 3 فلسطينيين

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد مسؤولون فلسطينيون -اليوم الثلاثاء- أن القوات الإسرائيلية قتلت ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية، بعد تبادل لإطلاق النار، فيما ذكرت “حركة الجهاد الإسلامي” أن قتيلين من الثلاثة من مسلحيها.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن شهود عيان قولهم إن اثنين من القتلى لقيا مصرعهما بعد تبادل إطلاق الرصاص مع قوة اسرائيلية، كانت تتخذ ساترا، خلال مداهمة للمخيم قبل الفجر في جنين، فيما ذكرت شرطة الحدود الإسرائيلية أن قواتها تعرضت لوابل من الرصاص في المخيم أثناء عملياتها للقبض على مشتبه به مطلوب بسبب ما وصفته بــ”النشاط الإرهابي”.

وأضافت الشرطة أن فلسطينيا ثالثاً قُتِل برصاص القوات الإسرائيلية بالقرب من بيت لحم، حيث ذكر راديو الجيش أنه كان يرشق الجيش الإسرائيلي بالحجارة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك