جامعة غريان تنظم ندوة بعنوان (تداعيات المخدرات والمؤثرات العقلية على الاسرة الليبية).

غريان 01 مارس 2022م (وال) – نظمت كلية القانون والعلوم السياسية بالتعاون مع كلية الطب البشري بجامعة غريان صباح اليوم الثلاثاء ندوة بعنوان (تداعيات المخدرات والمؤثرات العقلية على الاسرة الليبية) وذلك بهدف نشر التوعية بأضرار ومخاطر المخدرات بين فئات المجتمع، ووضع رؤية استراتيجية لمكافحة المخدرات.

وحضر الندوة التي تأتي – ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الأول حول المخدرات والمؤثرات العقلية الذي تنظمه وتشرف عليه وزارة الداخلية وجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مستشار وزير الداخلية ومستشار رئيس جهاز مكافحة المخدرات ورئيس مكتب الشؤون الأوروبية والمنظمات بجهاز مكافحة المخدرات وعمداء كليتي القانون والطب، وعدد من المختصين والمهتمين.

وتناولت الندوة التعريف بالمواد المخدرة وأنواعها، ومخاطرها وأضرارها وآثارها السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع والإجراءات والضوابط المعتمدة لفحص الأدوية المحتوية على المخدرات والمؤثرات العقلية.

كما استعرضت الندوة عدة مواضيع تتعلق بآلية صرف الأدوية والعقاقير الطبية وإساءة استعمالها، إلى جانب الآثار السلبية المترتبة على الإدمان، والحلول المتاحة بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات العلاجية والتأهيلية، فضلا عن تقديم حزمة من الإرشادات التي تساهم في الحد من إساءة استخدام الأدوية والعقاقير الطبية، بالإضافة إلى الجانب الإنساني في رعاية مرضى الإدمان وعلاجهم من الإدمان وإعادة التأهيل.

(وال -غريان)