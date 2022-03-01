مع قصف مدن أوكرانيا..روسيا تحذر سكان كييف من البقاء في منازلهم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية -اليوم الثلاثاء- أنها تعتزم قصف أهدافاً في العاصمة الأوكرانية كييف تستخدمها الأجهزة الأمنية في أوكرانيا، مطالبةً السكان المقيمين بالقرب من هذه المواقع إخلاء منازلهم، دون أن تنشر معلومات عن أماكن هذه المواقع في المدينة التي يبلغ تعدادها السكاني 3 ملايين نسمة.

ويأتي تحذير روسيا لسكان كييف من البقاء في بيوتهم بعد أن قصفت مدينة خاركيف بالصواريخ، فيما كثف فيه القادة العسكريون الروس قصف المناطق الحضرية الأوكرانية، في تحول لأساليبهم القتالية بعد توقف هجومهم على أوكرانيا الذي بدأ قبل 6 أيام.

يشار إلى أن القوات الروسية قد دخلت أيضاً مدينة خيرسون في جنوب غرب أوكرانيا اليوم الثلاثاء لكن مبنى إدارة المدينة لا يزال في أيدي الأوكرانيين، فيما أظهرت صور أقمار صناعية نشرتها شركة ماكسار الأمريكية، دبابات ومدفعية وشاحنات وقود روسية تمتد لمسافة 60 كيلومترا على طول طريق سريع شمال كييف.

وتجدر الإشارة إلى أن موسكو ماضية قدماً في زحف قواتها ومواصلة العملات نحو العاصمة كييف، حيث قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن “العملية العسكرية الخاصة ستستمر حتى تحقق أهدافها التي حددها بوتين على أنها نزع سلاح أوكرانيا والقبض على النازيين الجدد، الذين يقول إنهم يديرون البلاد”-حسب وصفه.

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