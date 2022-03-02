المنتخب الوطني يشارك في دورة دولية رباعية بموريتانيا .

طرابلس 1 مارس، 2022 ( وال )- يستضيف الاتحاد الموريتاني لكرة القدم بطولة ودية دولية رباعية في العاصمة نواكشوط خلال أيام الفيفا المقبلة خلال الفترة الواقعة من 21 إلى 29 مارس المقبل بمشاركة منتخبنا الوطني ومنتخبيْ النيجر وموزمبيق إلى جانب المنتخب الموريتاني الأول مستضيف البطولة.

وخصص اتحاد الكرة الموريتاني ملاعب ” شيخا بيديا ” والملعب الأولمبي بالعاصمة نواكشوط لخوض تدريباتها .

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الموريتاني خلال الأيام المقبلة عن تعيين مدرب جديد للمنتخب خلفًا للفرنسي ” ديدي جوميز ” ليستهل مشواره مع الفريق بداية من هذه البطولة واستعدادًا للمشاركة في هذه الدورة الدولية المصغرة.

وحسب موقع ” ريميسا ” الرياضي فإن المنتخب سيَتجمع في معسكر قصير بطرابلس في منتصف شهر مارس قبل إقلاعه للعاصمة الموريتانية للمشاركة في هذه البطولة التي تأتي ضمن تحضيرات منتخبنا الوطني لخوض غمار تصفيات بطولة أمم أفريقيا التي ستقام نهائياتها بملاعب ساحل العاج عام 2023 حيث ينتظر أن تنطلق التصفيات خلال شهر يونيو المقبل .

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